ОПОРА: поточна явка на місцевих виборах 13,5%

“Явка до 12:00 — 13,5%. Похибка +/- 1,25%”, — повідомили спостерігачі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні о 8:00 почалися місцеві вибори. Українці обирають представників до органів місцевого самоврядування у 1 439 громадах. Загалом для організації місцевих виборів по Україні було утворено 29 284 тисяч виборчих дільниць.

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