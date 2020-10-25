ОПОРА: текущая явка на местных выборах 13,5%

"Явка до 12:00 - 13,5%. Погрешность +/- 1,25%", - сообщили наблюдатели.

Напомним, сегодня в Украине в 8:00 начались местные выборы. Украинцы выбирают представителей в органы местного самоуправления в 1439 общинах. Всего для организации местных выборов по Украине было создано 29 284 тысяч избирательных участков.

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