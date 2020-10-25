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Поліція: через порушення на виборах надійшло вже понад 2 тис. заяв, відкрито 25 проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Нацполіції.

"Всього на цей час до поліції надійшло 2162 заяви та повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 14:00 у Києві зафіксовано 257 повідомлень, у Київській області – 238, Дніпропетровській – 176, Донецькій – 164, Запорізькій – 125, Львівській – 119, Харківській – 112, Полтавській – 108, Одеській – 101, Черкаській – 86, Херсонській – 84, Вінницькій – 74, Сумській – 62, Рівненській – 59, Закарпатській – 58, Кіровоградській – 54, Миколаївській – 50, Хмельницькій – 49, Чернігівській – 43, Луганській – 35, Тернопільській – 32, Івано-Франківській – 28, Волинській – 25, Житомирській – 14, Чернівецькій – 9.

За даними поліції, повідомлення стосувалися таких подій: порушення порядку ведення агітації – 493, агітація в день виборів – 288, порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації – 101, порушення таємниці голосування – 98, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 65, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 49.

"На цей час поліцейські склали 54 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. За 25 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці, де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною.

Українські Національні Новини

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