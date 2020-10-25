Оголилась перед Зеленським: на активісту Femen складено адмінпротокол за хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною. Про це журналісту УНН повідомила речниця Оболонського управління поліції ГУНП у Києві Діана Шутько.
“Дівчину доставили до Оболонського управління поліції, дільничний склав на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство — це стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — сказала Шутько.
За її словами, після складення протоколу активістку відпустили.
Нагадаємо, на виборчу дільницю в Києві, де голосував Президент України Володимир Зеленський, активістка Femen прийшла без спідньої білизни. Жінку відвела у бік охорона.