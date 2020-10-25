Зеленського на дільниці зустріла активістка Femen без спідньої білизни

Так, в той час, коли Зеленський заходив на виборчу дільницю, активістка Femen підняла спідницю, на якій був напис "Zexist", та показала інтимну частину тіла, пофарбовану зеленкою.

Відео інциденту розмістили в соцмережах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською проголосували на місцевих виборах.

Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.