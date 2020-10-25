Зеленського на дільниці зустріла активістка Femen без спідньої білизни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На виборчу дільницю в Києві, де голосував Президент України Володимир Зеленський, активістка Femen прийшла без спідньої білизни. Жінку відвела у бік охорона, передає кореспондент УНН.
Так, в той час, коли Зеленський заходив на виборчу дільницю, активістка Femen підняла спідницю, на якій був напис "Zexist", та показала інтимну частину тіла, пофарбовану зеленкою.
Відео інциденту розмістили в соцмережах.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською проголосували на місцевих виборах.
Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.