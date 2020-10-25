Зеленський проголосував на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською проголосували на місцевих виборах, передає кореспондент УНН.
Так, Зеленський з першою леді проголосували на місцевих виборах зі своїми ручками та в масках.
Також Зеленський разом з дружиною відповів на п’ять запитань в опитуванні.
Додамо, Президент проголосував з паспортом у вигляді ID-картки.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах.
Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.