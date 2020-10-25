Зеленський проголосував на місцевих виборах

Так, Зеленський з першою леді проголосували на місцевих виборах зі своїми ручками та в масках.

Також Зеленський разом з дружиною відповів на п’ять запитань в опитуванні.

Додамо, Президент проголосував з паспортом у вигляді ID-картки.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах.

Голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.