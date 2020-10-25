Зеленский проголосовал на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской проголосовали на местных выборах, передает корреспондент УНН.
Так, Зеленский с первой леди проголосовали на местных выборах со своими ручками и в масках.
Также Зеленский вместе с женой ответил на пять вопросов в опросе.
Добавим, Президент проголосовал с паспортом в виде ID-карты.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах.
Голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.