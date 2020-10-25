Разумков проголосував на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков проголосував на місцевих виборах, передає кореспондент УНН.
“Бюлетень достатньо великий. Я ні (не заплутався – ред.). Але я думаю людям похилого віку буде трішки важче, тому що невеликий шрифт”, - додав Разумков.
Так, спікер парламенту прийшов на виборчу дільницю. Він деякий час ознайомлювався з бюлетенем, а потім проголосував.
Додамо, Разумков як і всі перебував у масці, зняв її лише під час спілкування з журналістами.
Нагадаємо, в Україні за суботу, 24 жовтня, до поліції надійшло понад тисячу повідомлень щодо порушень виборчого законодавства.