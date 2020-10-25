У “день тиші” в Україні відкрили 48 кримінальних проваджень

“У „день тиші“ до органів поліції надійшло 1041 заява та повідомлення. Із усіх зафіксованих порушень 648 — пов’язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявлено у Харківській області — 73, у Рівненській — 68, у Дніпропетровській — 67, у Донецькій — 51 та у місті Києві — 49. За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства були розпочаті 29 кримінальних проваджень.