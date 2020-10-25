У “день тиші” в Україні відкрили 48 кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні за суботу, 24 жовтня, до поліції надійшло понад тисячу повідомлень щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба ГУНП України, передає УНН.
“У „день тиші“ до органів поліції надійшло 1041 заява та повідомлення. Із усіх зафіксованих порушень 648 — пов’язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявлено у Харківській області — 73, у Рівненській — 68, у Дніпропетровській — 67, у Донецькій — 51 та у місті Києві — 49. За 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства були розпочаті 29 кримінальних проваджень.