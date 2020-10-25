В "день тишины" в Украине открыли 48 уголовных производств

“В „день тишины“ в органы полиции поступило 1041 заявление и сообщение. Из всех зафиксированных нарушений 648 — связаны с незаконной агитацией. Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области — 73, в Ровенской — 68, в Днепропетровской — 67, в Донецкой — 51 и в Киеве — 49. По 48 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине за “день тишины” из-за нарушений избирательного законодательства были начаты 29 уголовных производств.