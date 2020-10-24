В Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства розпочаті 29 кримінальних проваджень

“Із усіх зафіксованих порушень 507 — пов’язані з незаконною агітацією. З них найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах — 218, 125 — агітація на будівлях, 83 — роздача агітаційної продукції, 35 — заклики голосувати за партію або кандидата, 17 — агітація у ЗМІ, 12 — агітація на автомобілях, 8 — агітація без ознак належності до політичної сили, 6 — встановлення агітаційних наметів, 3 — агітація в громадському транспорті”, — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській області — 62, а також:

— у Рівненській — 59,

— у Донецькій — 48,

— у Харківській — 44,

— у Львівській — 35,

— у Київській — 29,

— у Чернівецькій — 26,

— у Херсонській — 21,

— в Івано-Франківській — 17,

— в Одеській та Чернігівській — по 16,

— у Вінницькій, Миколаївській та Черкаській — по 15, у Кіровоградській — 14,

— у Києві — 13,

— у Полтавській — 12,

— у Волинській — 11,

— у Житомирській — 10,

— у Тернопільській та Луганській — по 9,

— у Сумській — 5,

— у Хмельницькій — 4,

— у Запорізькій — 2.

“Наразі поліцейські склали 109 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень... За 29 фактами відомості внесено до ЄРДР. З них 24 — за подіями, які були вчинені безпосередньо у „день тиші“”, — повідомили в поліції.

Як повідомлялося раніше, в Україні були зафіксовані десятки порушень під час “дня тиші” перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес — задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.