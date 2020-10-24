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В Україні за “день тиші” через порушення виборчого законодавства розпочаті 29 кримінальних проваджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Україні станом на 21:00 суботи зафіксували 891 заяву та повідомлення щодо порушень виборчого законодавства, за 29 фактами розпочаті кримінальні провадження. Про це повідомляє пресслужба ГУНП України, передає УНН.

“Із усіх зафіксованих порушень 507 — пов’язані з незаконною агітацією. З них найбільше зафіксовано випадків агітації на білбордах — 218, 125 — агітація на будівлях, 83 — роздача агітаційної продукції, 35 — заклики голосувати за партію або кандидата, 17 — агітація у ЗМІ, 12 — агітація на автомобілях, 8 — агітація без ознак належності до політичної сили, 6 — встановлення агітаційних наметів, 3 — агітація в громадському транспорті”, — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській області — 62, а також:
— у Рівненській — 59,
— у Донецькій — 48,
— у Харківській — 44,
— у Львівській — 35,
— у Київській — 29,
— у Чернівецькій — 26,
— у Херсонській — 21,
— в Івано-Франківській — 17,
— в Одеській та Чернігівській — по 16,
— у Вінницькій, Миколаївській та Черкаській — по 15, у Кіровоградській — 14,
— у Києві — 13,
— у Полтавській — 12,
— у Волинській — 11,
— у Житомирській — 10,
— у Тернопільській та Луганській — по 9,
— у Сумській — 5,
— у Хмельницькій — 4,
— у Запорізькій — 2.

“Наразі поліцейські склали 109 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень... За 29 фактами відомості внесено до ЄРДР. З них 24 — за подіями, які були вчинені безпосередньо у „день тиші“”, — повідомили в поліції.

Як повідомлялося раніше, в Україні були зафіксовані десятки порушень під час “дня тиші” перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес — задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.

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