Компромат, недійсні бюлетені і зміна виборчих адрес: які порушення фіксували у "день тиші"

Так, на Київщині затримали трьох чоловіків, які в останній день перед виборами у селі Новосілки розкладали у поштові скриньки багатоквартирних будинків листівки з компроматом на кандидатів у депутати сільради та кандидата на голову Чабанівської селищної ради. Також компроментуючі листівки виявили у Рівному: 56 "гастролерів" із Києва роздавали агітматеріали з ознаками "чорного піару".

Також у Василькові виявили двох чоловіків, які мали посвідчення журналіста з ознаками підробки і погрожували агітатору за те, що його матеріали нібито містять неправдиву інформацію. Вони також погрожували пошкодити намет агітатора.

Окрім того, поліцейські встановили особу чоловіка, який організував мережу підкупу виборців у Борисполі. Він залучав до своєї злочинної діяльності інших осіб, які допомагали отримувати особисті дані місцевих жителів, які за грошову винагороду у день виборів пообіцяли проголосувати за певного кандидата. Один голос "коштував" 500 грн.

Повідомляється, що на Донеччині поліція проводить перевірку, оскільки у соцмережах з’явилась інформація про понад 200 тис. недійсних виборчих бюлетенів у Маріуполі.

Окрім того, вказано, що поліція виявила публікацію про можливий підкуп виборців у Костянтинівці і перевіряє вказану інформацію.

При цьому зазначається, що на Херсонщині поліцейські повідомили про підозру жінці, яка за 200 грн змінювала виборчі адреси громадян, щоб штучно збільшувати кількість виборців у межах окремої виборчої дільниці. Жінка використала до 200 електронних цифрових підписів громадян для подачі заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування.

Також повідомляється, що на Львівщині затримали 51-річного чоловіка, який пошкодив вхідні двері виборчої дільниці та розлив невідому речовину.

Зазначається, що правоохоронці затримали депутата Сумської обласної ради, який вимагав у керівника комунального підприємства 4 тис. доларів США "спонсорської допомоги" для проведення передвиборчої кампанії. Ці кошти він вимагав за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання. Зловмисник навіть погрожував керівнику підприємства фізичною розправою у разі відмови профінансувати його.

Нагадаємо, в Україні склали вже 54 протоколи за порушення "дня тиші".