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У Рівному викрили 56 "гастролерів" із Києва, які роздавали агітматеріали з ознаками "чорного піару"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Рівному поліцейські викрили понад пів сотні киян на розповсюдженні листівок компрометуючого характеру - на 42 осіб працівники поліції склали адміністративні протоколи. Агітаційні матеріали з ознаками "чорного піару" вилучили. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, інформує УНН.

"Близько третьої години ночі сьогодні, 24 жовтня, у Рівному екіпаж патрульної поліції на вулиці Соломії Крушельницької виявив трьох чоловіків, які розповсюджували газети з інформацією компрометуючого характеру щодо одного з кандидатів у мери Рівного. Ними виявилися мешканці столиці. Інформацію про перебування у Рівному молодиків з Києва передали всім екіпажам патрульної поліції та Рівненського відділу поліції. Відтак, до поліції було запрошено 56 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 42 чоловіків та жінок були агітаційні матеріали з ознаками чорного піару — на них поліцейські склали адміністративні протоколи за частиною 2 статті 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

Вказується, що всі матеріали скеровано до суду для прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Встановлено, що всі 56 осіб прибули зі столиці п’ятьма мікроавтобусами. Серед них також було десятеро неповнолітніх. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Поліцейські вилучили у правопорушників близько 10 тисяч примірників газет", - резюмували у поліції.

Як повідомлялося раніше в УНН, з вересня в Україні зареєстровано близько 7,9 тис. повідомлень про виборчі порушення.

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