В Ровно разоблачили 56 "гастролеров" из Киева, которые раздавали агитматериалы с признаками "черного пиара"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Ровно полицейские выявили более полсотни киевлян на распространении листовок компрометирующего характера - на 42 человек работники полиции составили административные протоколы. Агитационные материалы с признаками "черного пиара" изъяли. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Около трех часов ночи сегодня, 24 октября, в Ровно экипаж патрульной полиции на улице Соломии Крушельницкой обнаружил трех мужчин, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера в отношении одного из кандидатов в мэры Ровно. Ими оказались жители столицы. Информацию о пребывании в Ровно молодых людей с Киева передали всем экипажам патрульной полиции и Ровенского отдела полиции. Следовательно, в полицию были приглашены 56 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у 42 мужчин и женщин были агитационные материалы с признаками черного пиара - на них полицейские составили административные протоколы по части 2 статьи 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.
Указывается, что все материалы направлены в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Установлено, что все 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские изъяли у правонарушителей около 10 тысяч экземпляров газет", - резюмировали в полиции.
Как сообщалось ранее в УНН, с сентября в Украине зарегистрировано около 7,9 тыс. сообщений об избирательных нарушениях.