З вересня в Україні зареєстровано близько 7,9 тис. повідомлень про виборчі порушення

"У період із 5 вересня по 24 жовтня 2020 року загалом надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, сьогодні в Україні діє режим "тиші".

Також нагадаємо, у день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР.