З вересня в Україні зареєстровано близько 7,9 тис. повідомлень про виборчі порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Від початку виборчої кампанії до органів Національної поліції надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації Національної поліції України.
"У період із 5 вересня по 24 жовтня 2020 року загалом надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 622 кримінальних проваджень: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов’язаних з виборчим процесом.
Нагадаємо, сьогодні в Україні діє режим "тиші".
Також нагадаємо, у день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна "гаряча лінія" для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР.