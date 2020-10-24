У день місцевих виборів в ДБР працюватиме телефонна “гаряча лінія”

Зазначається, що у цю неділю Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення вчинені:

— високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);

— правоохоронцями та військовослужбовцями;

— суддями.

“У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63”, — зазначили в ДБР.

Нагадаємо, місцеві вибори відбудуться цієї неділі, 25 жовтня. На них обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, сільських, селищних, міських голів. У день виборів також відбудеться ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським загальнонаціональне опитування, українцям запропонують відповісти на п’ять запитань.