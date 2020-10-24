В день местных выборов в ГБР будет работать телефонная "горячая линия"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В день проведения местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная “горячая линия” для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Отмечается, что в это воскресенье Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях совершенных:
— чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);
— правоохранителями и военнослужащими;
— судьями.
“В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63”, — отметили в ГБР.
Напомним, местные выборы состоятся в это воскресенье, 25 октября. На них будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад, сельских, поселковых, городских глав. В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, украинцам предложат ответить на пять вопросов.