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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62134 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87965 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120465 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103852 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123212 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100157 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101159 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103644 просмотра

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В день местных выборов в ГБР будет работать телефонная "горячая линия"

В день местных выборов в ГБР будет работать телефонная "горячая линия"

Киев  •  УНН

 • 15741 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В день проведения местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная “горячая линия” для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Отмечается, что в это воскресенье Государственное бюро расследований будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовных правонарушениях совершенных:

— чиновниками (народные депутаты, члены ЦИК);

— правоохранителями и военнослужащими;

— судьями.

“В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщить о преступлении можно по телефону: (044) 294-64-63”, — отметили в ГБР.

Напомним, местные выборы состоятся в это воскресенье, 25 октября. На них будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад, сельских, поселковых, городских глав. В день выборов также состоится инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским общенациональный опрос, украинцам предложат ответить на пять вопросов.

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