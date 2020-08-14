ЦВК призначила вибори до районних рад на 25 жовтня

"Щойно Центральна виборча комісія призначила вибори до районних рад! Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів", - повідомили у пресслужбі.



За даними Центрвиборчкому, постанову підтримали усі члени Комісії.



Як повідомляв УНН, відповідно до висновку комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, місцевого розвитку та містобудування, Центральна виборча комісія має всі необхідні правові підстави для призначення перших виборів депутатів районних рад в Україні, запланованих на 25 жовтня, на новій територіальній основі, відповідно до ухваленого ВР рішення про ліквідацію і створення нових районів.