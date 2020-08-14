ЦВК має усі підстави оголошувати вибори до райрад на новій територіальній основі - комітет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Центральна виборча комісія має всі необхідні правові підстави для призначення перших виборів депутатів районних рад в Україні, запланованих на 25 жовтня, на новій територіальній основі, відповідно до ухваленого ВР рішення про ліквідацію і створення нових районів. Про це повідомляє УНН із посиланням на висновок комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, місцевого розвитку та містобудування.
“З метою забезпечення проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі постановою ВРУ № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів“ було уповноважено Центральну виборчу комісію забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з урахуванням районів, утворених відповідно до цієї постанови”, — йдеться у повідомленні.
У висновку комітету зазначається, що органом, уповноваженим вносити звернення до Центральної виборчої комісії щодо призначення перших виборів депутатів районних рад, є Міністерство розвитку громад та територій України.
“Комітет констатував, що відповідно до чинного законодавства Центральна виборча комісія має всі необхідні правові підстави для призначення перших виборів депутатів районних рад в Україні на новій територіальній основі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР. Відтак, створено 136 районів, замість існуючих 409.
Як повідомляв УНН раніше, ЦВК отримала відповідь від Мін’юсту щодо статусу місцевих організацій політичних партій, відтак, ліквідація і створення нових районів не впливатиме на їх повноваження.