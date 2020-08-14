ЦИК имеет все основания объявлять выборы в райсоветы на новой территориальной основе - комитет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия имеет все необходимые правовые основания для назначения первых выборов депутатов районных советов в Украине, запланированных на 25 октября, на новой территориальной основе, в соответствии с принятым ВР решением о ликвидации и создании новых районов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заключение комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, местного развития и градостроительства.

"С целью обеспечения проведения местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе постановлением ВРУ № 807-ІХ "Об образовании и ликвидации районов" было уполномочено Центральную избирательную комиссию обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом районов, образованных в соответствии с этим постановлением", - говорится в сообщении.

В заключении комитета отмечается, что органом, уполномоченным вносить обращение в Центральную избирательную комиссию относительно назначения первых выборов депутатов районных советов, является Министерство развития общин и территорий Украины.

"Комитет констатировал, что в соответствии с действующим законодательством Центральная избирательная комиссия имеет все необходимые правовые основания для назначения первых выборов депутатов районных советов в Украине на новой территориальной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, ВРУ приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенного Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Следовательно, создано 136 районов, вместо существующих 409.

Как сообщал УНН ранее, ЦИК получила ответ от Минюста относительно статуса местных организаций политических партий, поэтому, ликвидация и создание новых районов не будет влиять на их полномочия.

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