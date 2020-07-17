Рада “перекроїла” райони України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР. Відповідне рішення підтримали 238 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом постанови №3650 передбачається утворення в областях та Автономній Республіці Крим 136 районів, замість існуючих 490 районів (Кабміном пропонувалося утворення 129 районів).
Зазначається, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району. Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих згідно з цією постановою, цієї осені вже не проводитимуться.
Окрім того, передбачається, що ліквідація та утворення районів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей проводиться після повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.
Відповідно до схвалених Радою пропозицій профільного комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонуються такі зміни:
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- в Дніпропетровській області зберегти Синельниківський район за рахунок зменшення території, яку пропонувалось віддати Павлоградському району;
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- у Вінницькій області пропонується утворити шостий район з центром у Жмеринці;
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- в Запорізькій області Чернігівську територіальну громаду віднести до Бердянського району;
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- у Закарпатській області залишити Рахівський район (з адміністративним центром у місті Рахів), а також планується залишити Берегівський район;
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- в Івано-Франківській області утворити новий Верховинський район;
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- в Київській області утворити додатковий Вишгородський район, а також залишити Броварський район, водночас місто Переяслав віднести до Бориспільського району;
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- в Одеській області нардепи пропонують зберегти Березівський район;
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- в Херсонській області утворити два додаткові райони: Бериславський та Скадовський;
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- в Хмельницькій області скоротити кількість районів до трьох: Шепетівський, Хмельницький та Кам’янець-Подільський;
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- у Харківській зберегти Богодухівський район;
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- чи не найбільше змін порівнянно з урядовим проектом зазнав адміністративний поділ Чернівецької області. Так, у ній пропонують утворити Вижницький район, натомість ліквідувати Сторожинецький та Хотинський райони, водночас утворити Дністровський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Кельменці) та Чернівецький район з центром в Чернівцях (що було запропоновано урядом).
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- у Чернігівській області нардепи пропонують зберегти статус районного центру місту Корюківка, утворивши довкола нього Корюківський район. З урахуванням пропозицій нардепів кількість районів буде дещо більшою у порівнянні з пропозицією Кабміну.
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На думку авторів документу, його реалізація призведе до зменшення кількості районних рад. Районні ради утворених районів отримають інституційні та фінансові ресурси на збільшення розміру зарплат та чисельності посадових осіб відповідних органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, як повідомляв голова ВРУ Дмитро Разумков, законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації, скоріш за все, не встигнуть прийняти у ВР до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.
Як повідомляли у фракції “Слуга народу”, додатково узгоджувалися певні зміни щодо об’єднання районів у рамках реформи децентралізації.