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Рада "перекроила" районы Украины

Рада "перекроила" районы Украины

Киев  •  УНН

 • 76600 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом постановления №3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 136 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образование 129 районов).

Отмечается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, этой осенью уже не будут проводиться.

Кроме того, предполагается, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будут проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Согласно одобренным Радой предложений профильного комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагаются следующие изменения:

  • в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, который предлагалось отдать Павлоградскому району;
  • в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;
  • в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;
  • в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район,
  • в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район,
  • в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;
  • в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район,
  • в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;
  • в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;
  • в Харьковской сохранить Богодуховский район.
  • едва ли не больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством).
  • в Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков оценил вероятность принятия конституционных изменений по децентрализации до местных выборов

По мнению авторов документа, его реализация приведет к уменьшению количества районных советов. Районные советы образованных районов получат институциональные и финансовые ресурсы на увеличение размера зарплат и численности должностных лиц соответствующих органов местного самоуправления.

Напомним, как сообщал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, скорее всего, не успеют принять в ВР до местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Как сообщали во фракции "Слуга народа", дополнительно согласовывались определенные изменения объединения районов в рамках реформы децентрализации.

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