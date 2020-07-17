Рада "перекроила" районы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проектом постановления №3650 предусматривается создание в областях и Автономной Республике Крым 136 районов, вместо существующих 490 районов (Кабмином предлагалось образование 129 районов).
Отмечается, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района. Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, этой осенью уже не будут проводиться.
Кроме того, предполагается, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будут проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.
Согласно одобренным Радой предложений профильного комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагаются следующие изменения:
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- в Днепропетровской области сохранить Синельниковский район за счет уменьшения территории, который предлагалось отдать Павлоградскому району;
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- в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке;
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- в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району;
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- в Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а также планируется оставить Береговский район,
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- в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район,
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- в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, а также оставить Броварской район, одновременно город Переяслав отнести к Бориспольскому району;
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- в Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район,
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- в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский;
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- в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский;
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- в Харьковской сохранить Богодуховский район.
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- едва ли не больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают создать Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством).
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- в Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район.
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По мнению авторов документа, его реализация приведет к уменьшению количества районных советов. Районные советы образованных районов получат институциональные и финансовые ресурсы на увеличение размера зарплат и численности должностных лиц соответствующих органов местного самоуправления.
Напомним, как сообщал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, скорее всего, не успеют принять в ВР до местных выборов, которые состоятся 25 октября.
Как сообщали во фракции "Слуга народа", дополнительно согласовывались определенные изменения объединения районов в рамках реформы децентрализации.