У ЦВК пояснили, чи зміняться повноваження політичних партій через ліквідацію районів

"1 серпня відбулося чергове засідання ЦВК, під час якого комісія прийняла постанову "Про роз’яснення щодо застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно участі місцевих організацій політичних партій у формуванні виборчих комісій на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ЦВК зверталася з листом до Мін’юсту для роз’яснення, чи впливає ухвалена ВР постанова про ліквідацію і створення нових районів на статус місцевих організацій політичних партій.

"31 липня 2020 року о 18:30 до Комісії надійшов лист від Мінʼюсту з відповідними роз'ясненнями, у якому, серед іншого, було зазначено, що прийняття вищевказаної постанови ВРУ не має наслідком ліквідацію відповідних місцевих організацій політичних партій. Місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці. А ті, які були зареєстровані до набрання чинності постановою, зберігають свій статус та продовжують вважатися такими, що зареєстровані відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулась до Міністерства юстиції України стосовно реалізації повноважень місцевими організаціями політичних партій під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, оскільки внаслідок затвердження нових територій територіальних громад областей стало невідомо, чи наділені політичні партії правосуб’єктністю.