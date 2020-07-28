ЦВК попросила Мін’юст роз’яснити повноваження політичних партій в новоутворених районах

“28 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія звернулась до Міністерства юстиції України стосовно реалізації повноважень місцевими організаціями політичних партій під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Комісія просить невідкладно надати розʼяснення стосовно статусу місцевих організацій політичних партій, зареєстрованих до дня набрання чинності розпорядженнями Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад областей від 12 червня 2020 року і постановою... "Про утворення та ліквідацію районів". Зокрема, чи поширюють свою діяльність такі місцеві організації політичних партій на новоутворені адміністративно-територіальні одиниці та чи наділені такі організації політичних партій правосубʼєктністю”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦВК звернулась до Мінʼюсту з проханням невідкладно надати відомості про зареєстровані в установленому законом порядку місцеві організації політичних партій, повноваження яких поширюються на відповідні адміністративно-територіальні одиниці, а також невідкладно інформувати про зміни до відомостей про політичні партії, їх структурні утворення.

“Зазначене звернення стало наслідком низки питань, які виникли у процесі підготовки до місцевих виборів в умовах зміненого адміністративно-територіального устрою. Особливо актуальним в цьому аспекті є питання, чи можуть місцеві організації політичних партій, які були зареєстровані у вже ліквідованих районах, здійснювати будь-які повноваження щодо участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року (зокрема, щодо внесення кандидатур до складу виборчих комісій, висування кандидатів, тощо)”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у ЦВК назвали особливості осінніх місцевих виборів.

Також нагадаємо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.