У ЦВК назвали особливості осінніх місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня, відбуватимуться на новій територіальній основі, за новими виборчими системами та з обов’язковим дотриманням гендерної квоти у виборчих списках. Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“...у звʼязку з тим, що ці вибори відбуватимуться за новим виборчим законодавством — Виборчим кодексом України, який набув чинності з 1 січня поточного року, вони матимуть цілу низку важливих особливостей”, — сказав Постівий.
За його словами, по-перше, цьогорічні місцеві вибори організовуватимуться на новій територіальній основі. Він нагадав, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій цих громад здійснює Кабмін, а відповідне рішення уряду подається до Центральної виборчої комісії для ухвалення нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.
“По-друге, відповідно до приписів Виборчого кодексу України, у рік проведення чергових місцевих виборів перші місцеві вибори призначаються та проводяться разом з черговими. Таким чином, 25 жовтня 2020 року разом з черговими місцевими виборами проводитимуться і перші вибори”, — розповів Постівий.
По-третє, за його словами, цьогорічні чергові та перші вибори депутатів місцевих рад організовуватимуться і проводитимуться за новими виборчими системами. А саме:
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- вибори депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади. У кожному такому окрузі може бути обрано не менше двох і не більше чотирьох депутатів;
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- вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах, на які поділяється єдиний багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району в місті, села, селища згідно з адміністративно-територіальним устроєм або територією міської, сільської, селищної територіальної громади.
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“При цьому організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад за зазначеними виборчими системами передбачає нову систему висування кандидатів у депутати організаціями політичних партій. А також — формування нових видів виборчих списків кандидатів, а саме: єдиного та територіальних виборчих списків на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)”, — розповів Постівий.
Постівий зазначає, що особливо складною для розуміння організаціями політичних партій та виборцями, а також для адміністрування територіальними та дільничними виборчими комісіями видається організація підготовки і проведення зазначених виборів за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками.
“По-четверте, на виборах 25 жовтня 2020 року буде обов’язковим дотримання гендерної квоти під час формування виборчих списків місцевих організацій політичних партій, за якою серед кожних п’яти кандидатів у виборчому списку має бути щонайменше дві жінки. Недотримання гендерної квоти у виборчому списку може слугувати підставою для відмови в реєстрації кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації політичної партії”, — сказав він.
Нагадаємо, у ЦВК заявили, що через брак коштів місцеві вибори пройдуть без інноваційних технологій.