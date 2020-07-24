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В ЦИК назвали особенности осенних местных выборов

В ЦИК назвали особенности осенних местных выборов

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Местные выборы, которые пройдут 25 октября, будут проходить на новой территориальной основе, по новым избирательным системам и с обязательным соблюдением гендерной квоты в избирательных списках. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"... в связи с тем, что эти выборы будут проходить по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, они будут иметь целый ряд важных особенностей", - сказал Постивий.

По его словам, во-первых, нынешние местные выборы будут организовываться на новой территориальной основе. Он напомнил, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий этих общин осуществляет Кабмин, а соответствующее решение правительства подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных общин.

"Во-вторых, в соответствии с предписаниями Избирательного кодекса Украины, в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются и проводятся вместе с очередными. Таким образом, 25 октября 2020 года вместе с очередными местными выборами будут проводиться и первые выборы", - рассказал Постивий.

В-третьих, по его словам, в этом году очередные и первые выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам. А именно:

  • выборы депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин с количеством избирателей в 10 000) будут проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины. В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов;
  • выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более) будут проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ, совпадающий с территорией соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, села, поселка согласно административно-территориальному устройству или территории городской, сельской, поселковой территориальной общины.

"При этом организация подготовки и проведения выборов депутатов местных советов по указанным избирательным системам предусматривает новую систему выдвижения кандидатов в депутаты организациями политических партий. А также - формирование новых видов избирательных списков кандидатов, а именно: единого и территориальных избирательных списков на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также кандидатов в депутаты городских, сельских, поселковых советов (территориальных общин с количеством избирателей 10 000 и более)", - рассказал Постивий.

Постивий отмечает, что особенно сложной для понимания организациями политических партий и избирателями, а также для администрирования территориальными и участковыми избирательными комиссиями кажется организация подготовки и проведения указанных выборов по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам.

"В-четвертых, на выборах 25 октября 2020 года будет обязательным соблюдение гендерного квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин. Несоблюдение гендерной квоты в избирательном списке может служить основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты от соответствующей местной организации политической партии", - сказал он.

Напомним, в ЦИК заявили, что из-за нехватки средств местные выборы пройдут без инновационных технологий.

Украинские Национальные Новости

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