У ЦВК заявили, що через брак коштів місцеві вибори пройдуть без інноваційних технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, не буде ніяких інноваційних технологій через брак коштів. Наразі йде співпраця з міжнародними партнерами для допомоги територіальним виборчим комісіям. Про це повідомив під час круглого столу член ЦВК Андрій Гевко, передає кореспондент УНН.
“На цих виборах ніяких інноваційних технологій не буде, тому що коштів немає. навіть ті зміни, які ми хотіли зробити в ЄІАС “Вибори” (єдина інформаційно-аналітична система – ред.), які є достеменно необхідними, щоб спростити роботу територіальних виборчих комісій, щоб вони не на калькуляторі рахували і встановлювали підсумки – то на це коштів не було навіть виділено в цьому році”, - сказав Гевко.
За його словами, наразі з міжнародними партнерами працюють над допомогою територіальним виборчим комісіям для того, щоб хочаб правильно порахувати результати.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році.
Як заявили в ЦВК, місцеві вибори 25 жовтня будуть проходити у складних умовах, однією з причин є карантин в Україні.