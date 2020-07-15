Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році. Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Місцеві вибори будуть 25 жовтня, це перше. Повсюдно, по всій території України – до обласних рад, до районних рад, на жаль, я кажу це, і до всіх рад ОТГ по всій території України. До обласних рад Донецької і Луганської областей виборів не буде, ми розуміємо чому”, - сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови фракції СН Олексанр Корнієнко.
Проект постанови передбачає призначити чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови на неділю, 25 жовтня 2020 року.
Зазначається, що вибори депутатів ВР Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться. На цих територіях вибори будуть призначені в установленому окремим законом порядку та строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, 13 липня у ВР на порядку денному був розгляд проекту постанови про визначення дати місцевих виборів в Україні. Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоб парламентарі не розглядали це питання саме в цей день.
Як пояснив голова ВРУ Дмитро Разумков, постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж.