Зеленський звернувся до ВР сьогодні не призначати дату місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоби сьогодні парламент не розглядав низку питань, зокрема, проект постанови №3809 щодо призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня. Про це заявив на позачерговому пленарному засідання перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
“Президент направив до ВР листа з тим, щоб у сьогоднішньому порядку денному прибрати законопроекти 3809 та 3708, 3708-1”, - сказав Стефанчук.
Додамо, що проект постанови №3809 передбачається призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.
Законопроект 3708 передбачає внесення змін до держбюджету на 2020 рік щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плат.
Як повідомляв УНН, ВРУ на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів.