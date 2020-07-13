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Рада сьогодні планує призначити цьогорічні місцеві вибори в Україні

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому позачерговому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.

Так, на позачерговому засіданні парламентарі планують розглянути проект постанови №3809 про проведення 25 жовтня 2020 року місцевих виборів в Україні, законопроект №3659 про внесення змін до держбюджету та законопроекти №№3712 та 3712-1 про внесення змін до держбюджету щодо фінансового забезпечення проведення виборів.

Окрім того, нардепи планують розглянути законопроект №3720 щодо вдосконалення електронної форми документообігу у ВР, а також законопроекти №№3486 та 3486-1 щодо соціального захисту населення в період карантину.

Також планується розглянути законопроект №2458 щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Відповідне розпорядження напередодні підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Українські Національні Новини

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