Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Відповідне розпорядження напередодні підписав Голова парламенту Дмитро Разумков, передає УНН.
"У зв'язку з вимогою президента про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради ... скликати позачергове пленарне засідання на 14:00 13 липня 2020 року", - йшлося у розпорядженні.
Так, у порядку денному планується розглянути 13 питань, з-поміж яких наявні законопроекти про внесення змін до законів "Про ринок електроенергії", "Про державний бюджет України на 2020 рік", проект постанови про призначення чергових місцевих виборів у жовтні цього року тощо.
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Зокрема, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що на порядку денному — президентські законопроекти, а ввечері понеділка планується засідання фракції, де будуть розглянуті кадрові питання.