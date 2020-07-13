Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что известно

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96487 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112877 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143514 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114113 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137148 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103291 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102729 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104986 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102243 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что известно

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что известно

Киев  •  УНН

 • 23308 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее распоряжение накануне подписал Председатель парламента Дмитрий Разумков, передает УНН.

“В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады ... созвать внеочередное пленарное заседание на 14:00 13 Июля 2020”, — говорилось в распоряжении.

Так, в повестке дня планируется рассмотреть 13 вопросов, среди которых имеются законопроекты о внесении изменений в законы “О рынке электроэнергии”, “О государственном бюджете Украины на 2020 год”, проект постановления о назначении очередных местных выборов в октябре этого года и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховная Рада собираться на внеочередные заседания во время летних каникул

В частности, ранее нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщал, что на повестке дня — президентские законопроекты, а вечером понедельника планируется заседание фракции, где будут рассмотрены кадровые вопросы.

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