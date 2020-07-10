Рада збереться на позачергове засідання 13 липня: які питання розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У понеділок, 13 липня, о 14:00, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“У понеділок, 13 липня о 14:00, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
На порядку денному — президентські законопроекти. А у вечері в понеділок заплановано засідання фракції, де ми розглянемо кадрові питання”, — написав Качура.
Раніше Качура повідомив, що “Слуга народу” в понеділок 13 липня може зібратися на засідання фракції.