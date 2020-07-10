Рада збереться на позачергове засідання 13 липня: які питання розглянуть

“У понеділок, 13 липня о 14:00, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

На порядку денному — президентські законопроекти. А у вечері в понеділок заплановано засідання фракції, де ми розглянемо кадрові питання”, — написав Качура.

Раніше Качура повідомив, що “Слуга народу” в понеділок 13 липня може зібратися на засідання фракції.