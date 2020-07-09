"Слуги народу" ініціюють засідання фракції на 13 липня

"Звернувся з колегами до керівництва "Слуги народу" з проханням провести засідання фракції в понеділок, 13 липня. За останні тижні накопичилося дуже багато питань. Всі вони вимагають обговорення, аналізу та прийняття рішення", - написав Качура.

Нагадаємо, парламентарі зібрали необхідні 150 підписів на підтримку проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 14 липня.