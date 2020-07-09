"Слуги народа" инициируют заседание фракции на 13 июля

“Обратился с коллегами к руководству „Слуги Народа“ с просьбой провести заседание фракции в понедельник, 13 июля. За последние недели накопилось очень много вопросов. Все они требуют обсуждения, анализа и принятия решения”, — написал Качура.

Напомним, парламентарии собрали необходимые 150 подписей в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля.