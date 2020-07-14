Разумков пояснив, чому ВР не проголосувала за призначення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Постанова про призначення місцевих виборів не була проголосована у зв’язку з позицією комітету, який наполягає, що призначати вибори слід після остаточного затвердження змін адміністративних меж. Про це під час спілкування з журналістами заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми з вами говоримо про постанову про оголошення виборів, вона обов’язково має бути прийнята. Однак члени комітету вчора наполягали і саме це питання було відкликано з позачергового засідання, що така постанова повинна прийматися Верховною радою після того, як буде прийняте рішення по районах, по зміні меж районів. І саме тому вона вчора не розглядалася, але думаю, що завтра або післязавтра ми ці питання зможемо винести на засідання ВРУ і розглянути його”, - пояснив Разумков.
Нагадаємо, 13 липня ВР мала розглянути проект постанови №3809 про призначення місцевих виборів на 25 жовтня. Однак постанову було відкликано на вимогу Президента.
Відповідно до законодавства ВР має схвалити проведення чергових місцевих виборів не пізніше ніж за 90 днів до дня їхнього проведення. Під час місцевих виборів українці обиратимуть сільських, селищних та міських голів та депутатів місцевих рад усіх рівнів.
Водночас, відповідно до схваленого Кабміном проекту адмінреформи, яку має затвердити парламент, в Україні будуть ліквідовані існуючі 490 районів та створено 129 нових районів, що відповідно вплине на розподіл місцевих рад.
Як повідомляв УНН, 13 липня Президент України Володимир Зеленський направив листа до Верховної Ради з тим, щоби парламент не розглядав низку питань, зокрема, проект постанови №3809 щодо призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.