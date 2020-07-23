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У ЦВК заявили, що місцеві вибори будуть проходити у складних умовах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Місцеві вибори 25 жовтня будуть проходити у складних умовах, однією з причин є карантин в Україні. Проте, Центральна виборча комісія готується до таких ускладнень. Про це повідомив під час круглого столу член ЦВК Андрій Гевко, передає кореспондент УНН.

"Підрахунок голосів на дільничних виборчих комісіях, також встановлення результатів територіальними виборчими комісіями – це все буде складно. Це не буде просто, ми це розуміємо і ми до цього готуємося. Якщо між всіма суб’єктами виборчого процесу буде встановлений певний рівень довіри, тоді буде простіше провести ці вибори", - сказав Гевко.

За його словами, ЦВК буде налаштовувати всіх суб’єктів виборчого процесу довіряти одне одному.

"У складних умовах вони будуть проходити (вибори - ред.), карантин уже продовжено до 31 серпня. В умовах карантину проводити вибори буде ще складніше. Це пов’язано із агітацією, яку будуть проводити кандидати... Це пов’язано, безпосередньо, і з днем голосування і встановленням результатів", - додав Гевко.

Як повідомлялося в УНН раніше, Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" № 805-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2020 року.

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