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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102784 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112092 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 116979 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116639 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141669 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104272 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102845 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

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В ЦИКе заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях

В ЦИКе заявили, что местные выборы будут проходить в сложных условиях

Киев  •  УНН

 • 15930 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Местные выборы 25 октября будут проходить в сложных условиях, одной из причин является карантин в Украине. Однако, Центральная избирательная комиссия готовится к таким осложнениям. Об этом сообщил в ходе круглого стола член ЦИКа Андрей Гевко, передает корреспондент УНН.

"Подсчет голосов на участковых избирательных комиссиях, также установление результатов территориальными избирательными комиссиями - это все будет сложно. Это не будет просто, мы это понимаем и мы к этому готовимся. Если между всеми субъектами избирательного процесса будет установлен определенный уровень доверия, тогда будет проще провести эти выборы", - сказал Гевко.

По его словам, ЦИК будет настраивать всех субъектов избирательного процесса доверять друг другу.

"В сложных условиях они будут проходить (выборы - ред.), карантин уже продлен до 31 августа. В условиях карантина проводить выборы будет еще сложнее. Это связано с агитацией, которую будут проводить кандидаты... Это связано, непосредственно и с днем голосования и установлением результатов", - добавил Гевко.

Как сообщалось в УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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