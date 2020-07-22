Зеленський підписав зміни до Виборчого кодексу

Документ передбачає врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію. Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів “Про Центральну виборчу комісію”, “Про Державний реєстр виборців” тощо.

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Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах. Також удосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшено грошову заставу на місцевих виборах тощо. Крім того, зміни стосуються питання діяльності Центральної виборчої комісії, функціонування Державного реєстру виборців, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення під час виборчого процесу, відзначили в Офісі.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону № 3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.