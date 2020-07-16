Нардепи внесли зміни до Виборчого кодексу

Так, метою проекту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні. Депутати пропонують внести зміни в усі книги Виборчого кодексу.

Окрім того, планується проводити позачергові, проміжні, перші і додаткові вибори тільки два дні на рік — в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

У рік проведення чергових місцевих виборів все голосування повинні будуть проходити тільки один раз — в останню неділю жовтня. Також депутати пропонують ввести можливість використання інноваційних технологій у виборчому процесі, таких як голосування на ділянці за допомогою комп’ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, подачу документів кандидатами в режимі онлайн. Крім того, пропонується ввести механізм боротьби з “двійниками” на виборах президента України.

Парламентарі врахували поправки до законопроекту щодо організації виборчого процесу, зокрема, передбачається, що постанови ЦВК невідкладно оприлюднюються на її офіційному веб-сайті із можливістю перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також з можливістю автоматизованого оброблення електронними засобами з метою повторного використання. Також оприлюднюють свої рішення на офіційних вебсайтах окружні та територіальні виборчі комісії.

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Законопроектом передбачається, що посилення відкритості партійних списків на місцевих виборах шляхом закріплення положення, за яким для просування по списку кандидату необхідно отримати лише 25% від виборчої квоти. Окрім того передбачається кардинальне зменшення виборчої застави в чотири рази на виборах до обласних рад та міських рад в містах з кількістю виборців більше 90 000, запровадження невеликих за розміром застав на інших виборах з метою допуску до виборів партій, які не перебувають "на утриманні" фінансово-промислових груп.

Також парламенатрі ухвалили поправки щодо бюлетенів, зокрема, через жеребкування визначається номер кожної організації партії.

Як повідомляв УНН, ВРУ ухвалила за основу законопроект № 3485 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков припустив, що до осені вдасться проголосувати за новий Виборчий кодекс.