Нардепы внесли изменения в Избирательный кодекс

Так, целью проекта закона является устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечения устойчивости демократических принципов и процедур в Украине. Депутаты предлагают внести изменения во все книги Избирательного кодекса.

Кроме того, планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября. Также депутаты предлагают ввести возможность использования инновационных технологий в избирательном процессе, таких как голосование на участке с помощью компьютера, подсчет голосов с помощью электронных систем, подачу документов кандидатами в режиме онлайн. Кроме того, предлагается ввести механизм борьбы с "двойниками" на выборах президента Украины.

Парламентарии учли поправки к законопроекту по организации избирательного процесса, в частности, предполагается, что постановления ЦИК безотлагательно публикуются на ее официальном сайте с возможностью просмотра, копирования и распечатки информации, а также с возможностью автоматизированной обработки в электронной форме с целью повторного использования. Также обнародуют свои решения на официальных сайтах окружные и территориальные избирательные комиссии.

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Законопроектом предусматривается, что усиление открытости партийных списков на местных выборах путем закрепления положения, согласно которому для продвижения по списку кандидату необходимо получить лишь 25% от избирательной квоты. Кроме того, предусматривается кардинальное уменьшение избирательного залога в четыре раза на выборах в областные советы и городские советы в городах с количеством избирателей более 90 тысяч, введение небольших по размеру заслогов на других выборах с целью допуска к выборам партий, которые не находятся "на содержании" финансово-промышленных групп.

Также парламенатри приняли поправки относительно бюллетеней, в частности, через жеребьевку определяется номер каждой организации партии.

Как сообщал УНН, ВРУ приняла за основу законопроект № 3485 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков предположил, что до осени удастся проголосовать за новый Избирательный кодекс.