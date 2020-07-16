Зміни до Виборчого кодексу: у 300 об’єднаних громадах вибори пройдуть на мажоритарній основі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Приблизно у 300 об’єднаних громадах вибори будуть проходити на мажоритарній основі відповідно до змін, які ухвалила ВР до Виборчого кодексу. Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під стінами Ради, передає кореспондент УНН.
"Норма щодо порогу партизації - з якого моменту починаються вибори на партійній основі. В принципі, зала ВР підтримала, не лише наша фракція, а і ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина і групи депутатські – це 10 тис. виборців. Тобто починаючи з 10 тисяч виборців, це приблизно 300 об’єднаних громад, в яких будуть вибори на мажоритарній основі, там зможуть висуватися самовисуванці", - сказав Корнієнко.
Відтак, змінами до законопроекту №3485 було знижено партійний поріг на місцях. У містах з населенням від 10 тисяч осіб вибори будуть проводитися за пропорційною системою, відкритими списками.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.