Зміни до Виборчого кодексу: у 300 об’єднаних громадах вибори пройдуть на мажоритарній основі

"Норма щодо порогу партизації - з якого моменту починаються вибори на партійній основі. В принципі, зала ВР підтримала, не лише наша фракція, а і ЄС, ОПЗЖ, Батьківщина і групи депутатські – це 10 тис. виборців. Тобто починаючи з 10 тисяч виборців, це приблизно 300 об’єднаних громад, в яких будуть вибори на мажоритарній основі, там зможуть висуватися самовисуванці", - сказав Корнієнко.

Відтак, змінами до законопроекту №3485 було знижено партійний поріг на місцях. У містах з населенням від 10 тисяч осіб вибори будуть проводитися за пропорційною системою, відкритими списками.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №3485 про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства.