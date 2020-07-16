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Изменения в Избирательный кодекс: в 300 объединенных общинах выборы пройдут на мажоритарной основе

Изменения в Избирательный кодекс: в 300 объединенных общинах выборы пройдут на мажоритарной основе

Киев  •  УНН

 • 19262 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Примерно в 300 объединенных общинах выборы будут проходить на мажоритарной основе в соответствии с изменениями, которые приняла ВР в Избирательный кодекс. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко под стенами Рады, передает корреспондент УНН.

"Норма относительно порога партизации - с какого момента начинаются выборы на партийной основе. В принципе, зал ВР поддержал, не только наша фракция, а и ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина и группы депутатские - это 10 тыс. избирателей. То есть начиная с 10 тысяч избирателей, это примерно 300 объединенных общин, в которых будут выборы на мажоритарной основе, там смогут выдвигаться самовыдвиженцы", - сказал Корниенко.

Следовательно, изменениями к законопроекту №3485 был снижен партийный порог на местах. В городах с населением от 10 тысяч человек выборы будут проводиться по пропорциональной системе, открытым спискам.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №3485 о внесении изменений в некоторые законы по совершенствованию избирательного законодательства.

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