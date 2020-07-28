ЦИК попросил Минюст разъяснить полномочия политических партий в новообразованных районах

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Киев  •  УНН

 • 12823 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в Министерство юстиции Украины по реализации полномочий местными организациями политических партий во время местных выборов 25 октября 2020 года, поскольку в результате утверждения новых территорий территориальных общин области стало неизвестно, наделены ли политические партии правосубъектностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"28 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия обратилась в Министерство юстиции Украины по реализации полномочий местными организациями политических партий во время местных выборов 25 октября 2020 года. Комиссия просит безотлагательно предоставить разъяснения относительно статуса местных организаций политических партий, зарегистрированных до вступления в силу распоряжениями Кабинета министров Украины об определении административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин области от 12 июня 2020 года и постановлением ... "Об образовании и ликвидации районов". В частности, распространяют ли свою деятельность такие местные организации политических партий на новообразованные административно-территориальные единицы и наделены ли такие организации политических партий правосубъектностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК обратилась в Минюст с просьбой безотлагательно предоставить сведения о зарегистрированных в установленном законом порядке местных организациях политических партий, полномочия которых распространяются на соответствующие административно-территориальные единицы, а также безотлагательно информировать об изменениях в сведениях о политических партиях, их структурных образованиях.

"Указанное обращение стало следствием ряда вопросов, возникших в процессе подготовки к местным выборам в условиях измененного административно-территориального устройства. Особенно актуальным в этом аспекте является вопрос, могут ли местные организации политических партий, зарегистрированных в уже ликвидированных районах, осуществлять любые полномочия на участие в местных выборах 25 октября 2020 года (в частности, о внесении кандидатур в состав избирательных комиссий, выдвижение кандидатов и т.д.)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в ЦИК назвали особенности осенних местных выборов.

Также напомним, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

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