С сентября в Украине зарегистрировано около 7,9 тыс. сообщений об избирательных нарушениях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции Украины.
"В период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 622 уголовных производствах: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.
Напомним, сегодня в Украине действует режим "тишины".
Также напомним, в день проведения местных выборов, 25 октября, в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР.