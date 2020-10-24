Компромат, недействительные бюллетени и изменение избирательных адресов: какие нарушения фиксировали в "день тишины"

Так, в Киевской области задержали трех мужчин, которые в последний день перед выборами в селе Новоселки раскладывали в почтовые ящики многоквартирных домов листовки с компроматом на кандидатов в депутаты сельсовета и кандидата на главу Чабановского поселкового совета. Также компрометирующие листовки обнаружили в Ровно: 56 "гастролеров" из Киева раздавали агитматериалы с признаками "черного пиара".

Также в Василькове обнаружили двух мужчин, которые имели удостоверения журналиста с признаками подделки и угрожали агитатору за то, что его материалы якобы содержат ложную информацию. Они также угрожали повредить палатку агитатора.

Кроме того, полицейские установили личность мужчины, который организовал сеть подкупа избирателей в Борисполе. Он привлекал к своей преступной деятельности других лиц, которые помогали получать личные данные местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.

Сообщается, что в Донецкой области полиция проводит проверку, поскольку в соцсетях появилась информация о более 200 тыс. недействительных избирательных бюллетеней в Мариуполе.

Кроме того, указано, что полиция обнаружила публикацию о возможном подкупе избирателей в Константиновке и проверяет указанную информацию.

При этом отмечается, что в Херсонской области полицейские сообщили о подозрении женщине, которая за 200 грн меняла избирательные адреса граждан, чтобы искусственно увеличивать количество избирателей в пределах отдельной избирательного участка. Женщина использовала до 200 электронных цифровых подписей граждан для подачи заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования.

Также сообщается, что во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который повредил входную дверь избирательного участка и разлил неизвестное вещество.

Отмечается, что правоохранители задержали депутата Сумского областного совета, который требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тыс. долларов США "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании. Эти средства он требовал за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его.

Напомним, в Украине составили уже 54 протокола за нарушение "дня тишины".