Компромат, недействительные бюллетени и изменение избирательных адресов: какие нарушения фиксировали в "день тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине зафиксированы десятки нарушений во время "дня тишины" перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов - для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Так, в Киевской области задержали трех мужчин, которые в последний день перед выборами в селе Новоселки раскладывали в почтовые ящики многоквартирных домов листовки с компроматом на кандидатов в депутаты сельсовета и кандидата на главу Чабановского поселкового совета. Также компрометирующие листовки обнаружили в Ровно: 56 "гастролеров" из Киева раздавали агитматериалы с признаками "черного пиара".
Также в Василькове обнаружили двух мужчин, которые имели удостоверения журналиста с признаками подделки и угрожали агитатору за то, что его материалы якобы содержат ложную информацию. Они также угрожали повредить палатку агитатора.
Кроме того, полицейские установили личность мужчины, который организовал сеть подкупа избирателей в Борисполе. Он привлекал к своей преступной деятельности других лиц, которые помогали получать личные данные местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос "стоил" 500 грн.
Сообщается, что в Донецкой области полиция проводит проверку, поскольку в соцсетях появилась информация о более 200 тыс. недействительных избирательных бюллетеней в Мариуполе.
Кроме того, указано, что полиция обнаружила публикацию о возможном подкупе избирателей в Константиновке и проверяет указанную информацию.
При этом отмечается, что в Херсонской области полицейские сообщили о подозрении женщине, которая за 200 грн меняла избирательные адреса граждан, чтобы искусственно увеличивать количество избирателей в пределах отдельной избирательного участка. Женщина использовала до 200 электронных цифровых подписей граждан для подачи заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования.
Также сообщается, что во Львовской области задержали 51-летнего мужчину, который повредил входную дверь избирательного участка и разлил неизвестное вещество.
Отмечается, что правоохранители задержали депутата Сумского областного совета, который требовал у руководителя коммунального предприятия 4 тыс. долларов США "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании. Эти средства он требовал за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его.
Напомним, в Украине составили уже 54 протокола за нарушение "дня тишины".