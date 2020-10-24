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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66400 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92906 просмотра

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4 марта, 13:25 • 104633 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101348 просмотра

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В Украине за "день тишины" из-за нарушения избирательного законодательства начаты 29 уголовных производств

В Украине за "день тишины" из-за нарушения избирательного законодательства начаты 29 уголовных производств

Киев  •  УНН

 • 13747 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине по состоянию на 21:00 субботы зафиксировали 891 заявление и сообщение о нарушениях избирательного законодательства, по 29 фактам начаты уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины, передает УНН.

“Из всех зафиксированных нарушений 507 — связаны с незаконной агитацией. Из них больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах — 218, 125 — агитация в зданиях, 83 — раздача агитационной продукции, 35 — призывы голосовать за партию или кандидата, 17 — агитация в СМИ, 12 — агитация на автомобилях, 8 — агитация без признаков принадлежности к политической силе, 6 — установление агитационных палаток, 3 — агитация в общественном транспорте”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской области — 62, а также:

— в Ровенской — 59,

— в Донецкой — 48,

— в Харьковской — 44,

— во Львовской — 35,

— в Киевской — 29,

— в Черновицкой — 26,

— в Херсонской — 21,

— в Ивано-Франковской — 17,

— в Одесской и Черниговской — по 16,

— в Винницкой, Николаевской и Черкасской — по 15,

— в Кировоградской — 14,

— в Киеве — 13,

— в Полтавской — 12,

— в Волынской — 11,

— в Житомирской — 10,

— в Тернопольской и Луганской — по 9,

— в Сумской — 5,

— в Хмельницкой — 4,

— в Запорожской — 2.

“Сейчас полицейские составили 109 протоколов о совершении административных правонарушений... По 29 фактам сведения внесены в ЕРДР. Из них 24 — по событиям, которые были совершены непосредственно в „день тишины“”, — сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине были зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.

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