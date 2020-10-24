В Украине за "день тишины" из-за нарушения избирательного законодательства начаты 29 уголовных производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине по состоянию на 21:00 субботы зафиксировали 891 заявление и сообщение о нарушениях избирательного законодательства, по 29 фактам начаты уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины, передает УНН.
“Из всех зафиксированных нарушений 507 — связаны с незаконной агитацией. Из них больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах — 218, 125 — агитация в зданиях, 83 — раздача агитационной продукции, 35 — призывы голосовать за партию или кандидата, 17 — агитация в СМИ, 12 — агитация на автомобилях, 8 — агитация без признаков принадлежности к политической силе, 6 — установление агитационных палаток, 3 — агитация в общественном транспорте”, — говорится в сообщении.
По данным полиции, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской области — 62, а также:
— в Ровенской — 59,
— в Донецкой — 48,
— в Харьковской — 44,
— во Львовской — 35,
— в Киевской — 29,
— в Черновицкой — 26,
— в Херсонской — 21,
— в Ивано-Франковской — 17,
— в Одесской и Черниговской — по 16,
— в Винницкой, Николаевской и Черкасской — по 15,
— в Кировоградской — 14,
— в Киеве — 13,
— в Полтавской — 12,
— в Волынской — 11,
— в Житомирской — 10,
— в Тернопольской и Луганской — по 9,
— в Сумской — 5,
— в Хмельницкой — 4,
— в Запорожской — 2.
“Сейчас полицейские составили 109 протоколов о совершении административных правонарушений... По 29 фактам сведения внесены в ЕРДР. Из них 24 — по событиям, которые были совершены непосредственно в „день тишины“”, — сообщили в полиции.
Как сообщалось ранее, в Украине были зафиксированы десятки нарушений во время “дня тишины” перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов — для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.