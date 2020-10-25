Разумков проголосовал на местных выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, передает корреспондент УНН.
"Бюллетень достаточно большой. Я нет (не запутался - ред.). Но я думаю пожилым людям будет немного труднее, потому что небольшой шрифт", - добавил Разумков.
Так, спикер парламента пришел на избирательный участок. Он некоторое время знакомился с бюллетенем, а затем проголосовал.
Добавим, Разумков как и все находился в маске, снял ее только во время общения с журналистами.
Напомним, в Украине за субботу, 24 октября, в полицию поступило более тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства.