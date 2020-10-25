Зеленского на участке встретила активистка Femen без нижнего белья

Так, в то время, когда Зеленский заходил на избирательный участок, активистка Femen подняла юбку, на которой была надпись "Zexist", и показала интимную часть тела, окрашенную зеленкой.

Видео инцидента разместили в соцсетях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской проголосовали на местных выборах.

Голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.