Зеленского на участке встретила активистка Femen без нижнего белья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана, передает корреспондент УНН.
Так, в то время, когда Зеленский заходил на избирательный участок, активистка Femen подняла юбку, на которой была надпись "Zexist", и показала интимную часть тела, окрашенную зеленкой.
Видео инцидента разместили в соцсетях.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской проголосовали на местных выборах.
Голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.