Обнажилась перед Зеленским: на активисту Femen составлен админпротокол за хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, обнажившуюся на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве Диана Шутько.
“Девушку доставили в Оболонское управления полиции, участковый составил на нее административный протокол за мелкое хулиганство — это статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — сказала Шутько.
По ее словам, после составления протокола активистку отпустили.
Напомним, на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.