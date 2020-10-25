Обнажилась перед Зеленским: на активисту Femen составлен админпротокол за хулиганство

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, обнажившуюся на избирательном участке где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции ГУНП в Киеве Диана Шутько.

“Девушку доставили в Оболонское управления полиции, участковый составил на нее административный протокол за мелкое хулиганство — это статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — сказала Шутько.

По ее словам, после составления протокола активистку отпустили.

Напомним, на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.

Украинские Национальные Новости

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